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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695097/ضبط-المتهم-بضرب-وسحل-موظف-الأمن-الإداري-بكومباوند-المقطم

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، لأحد الأشخاص يقوم بالإعتداء على موظف أمن إداري بأحد المجمعات السكنية بالقاهرة.

دوت الخليج

وقالت الداخلية في بيان لها، إنه بتاريخ 29 الجارى تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة من موظف أمن إدارى بأحد المجمعات السكنية بتضرره من (أحد الأشخاص – مقيم بذات المجمع السكنى محل عمله) وذلك لقيامه بالتعدى عليه بالسب والقذف والضرب بالأيدى وإحداث إصابته "كدمات متفرقة بالجسم"، وذلك لقيام المُبلغ بإستيقاف سيارة ميكروباص بها عدد ٤ أشخاص طلبوا الدخول الى المجمع السكنى فى طريقهم للمشكو فى حقه لإصلاح سيارته مخالفين بذلك تعليمات إدارة أمن المجمع بشأن حظر دخول السيارات الميكروباص.

وأعلنت وزارة الداخلية، أنه عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو يظهر اعتداء أحد الأشخاص بالضرب والسحل على عنصر أمن مكلف بحراسة تجمع سكني في منطقة المعادي بالقاهرة.

وكشف الفيديو، قيام أحد سكان التجمع بالاعتداء على عنصر أمن خاص مكلف بحراسة البوابة بالضرب المبرح والسحل، بسبب خلاف على إدخال عمال صيانة.

من جانبه روى عنصر الأمن المعتدى عليه، ويدعي محمد مصطفى نوار، تفاصيل الواقعة، فيديو نشره على فيس بوك، حيث قال: إنه يعمل في إحدى شركات الأمن الخاصة، ومساء الخميس وصل 4 من عمال الصيانة إلى التجمع السكني الذي يقوم بحراسته وطالبوا منه إدخالهم إلى شقة أحد السكان، مضيفًا بأنهم رفضوا إبلاغه اسم الساكن، لذلك رفض إدخالهم وطالبهم بالوقوف بالسيارة بعيداً عن بوابة التجمع لحين استيضاح الأمر.

وأضاف: لكنني فوجئت بالسائق يتهجم علي واتصل به الساكن وهدده وطالبه بإدخال العمال دون الاطلاع على هوياتهم الشخصية، الذي أشار إلى أنه أبلغ إدارة الأمن بما يحدث وأصر على الحصول على رخصة قيادة السائق.

وقد أغضب هذا الأمر السائق واتصل بالساكن الذي وصل على الفور إلى البوابة وقام بالاعتداء على نوار بالضرب والسحل، ما أصابه بكدمات وسجحات وتجمعات دموية.

وأكد نوار أنه قام بتحرير محضر في قسم الشرطة، مشدداً على أنه لن يتنازل عن حقه ولن يقبل أي تصالح خاصة أن الفيديو كشف ما تعرض له وأثار غضب أسرته وأقاربه.