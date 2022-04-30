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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695096/أول-تعليق-من-أحمد-شوبير-بعد-منعه-من-التعرض-للزمالك-نهائيا-بعد-شكوى-المستشار-مرتضى-منصور

قامت الشركة المتحدة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بإجراء تحقيق عاجل مع أحمد شوبير المذيع في قناة “أون تايم سبورت” بسبب قيامه ببث الفتنة بين جماهير أندية الزمالك والأهلي والمصري والإسماعيلي والاتحاد، بناء على الشكوى المقدمة من المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابة الرسمي"فيس بوك:"قالوا زمان السكوت من دهب اما الآن فالتجاهل من ألماظ وياقوت". مواعيد مباريات الزمالك جولة الـ18 الزمالك وإنبي يوم الثلاثاء 10 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء. الجولة الـ19 الزمالك وطلائع الجيش يوم الثلاثاء 17 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء. الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام. الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء. الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء. الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء. وحقق فريق الزمالك التعادل أمام فاركو في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري المصري. تشكيل الزمالك ضد فاركو في الدوري ويضم التشكيل كل من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله خط الهجوم: عمر السعيد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمد أشرف " روقا" وإمام عاشور ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأيمن حفني وسيف الدين الجزيري.

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