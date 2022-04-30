انت الان تتابع تفاصيل خبر البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر هاتفيا بعيد الفطر المبارك حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695093/البابا-تواضروس-يهنئ-شيخ-الأزهر-هاتفيا-بعيد-الفطر-المبارك

تلقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، السبت، اتصالًا هاتفيًّا، من قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، هنأه خلاله بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

دوت الخليج

وأعرب قداسة البابا تواضروس، عن خالص تهانيه لفضيلة الإمام الأكبر ولجميع المسلمين بهذه المناسبة، وتمنياته القلبية بأن يعيد الله هذه المناسبات عليه وجميع المصريين بكل خير وسلام واستقرار.

البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر هاتفيا بعيد الفطر المبارك

من جانبه عبر فضيلة الإمام الأكبر عن خالص شكره وتقديره لقداسة البابا تواضروس، متمنيًا له وللإخوة المسيحيين دوام الصحة والعافية، ولمصرنا الغالية دوام الاستقرار والرخاء، مؤكدًا اعتزاز الأزهر بالعَلاقة التي تربط المصريين؛ مسلمين ومسيحيين، والتي تنبع من الفهم الصحيح للدِّين.

رئيس الشيوخ يهنئ السيسى بمناسبة عيد الفطر

جدير بالذكر بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر المبارك .

جاء فيها "يسعدني ويشرفني بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لفخامتكم بأسمى آيات الاحترام والتقدير وأخلص التهاني وصادق التبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك ، داعيا الله أن يعيده على فخامتكم وعلى الوطن الغالي وعلى الامة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات .