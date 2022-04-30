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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695091/مصر-تدن-التفجير-الإرهابي-لمسجد-بالعاصمة-كابول-بأفغانستان

أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم 30 إبريل الجاري، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا بالعاصمة كابول بأفغانستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من الأبرياء.

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وتقدمت مصر بخالص التعازي إلى أفغانستان، وأُسر ضحايا تلك العمليات الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

وأكدت مصر مجدداً على أهمية تضافر كافة الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.

وقتل وجرح عشرات المصلين في انفجار وقع أثناء حلقة ذكر عقب صلاة الجمعة في مسجد للسنة في العاصمة الأفغانية كابول، كما أكدت عدة مصادر. يأتي الانفجار في إطار سلسلة من الهجمات الجديدة التي ضربت البلاد خلال شهر رمضان.

مصر تدن التفجير الإرهابي لمسجد بالعاصمة كابول بأفغانستان

قال إمام مسجد في العاصمة الأفغانية إن انفجارا قويا وقع بعد صلاة الجمعة أسفر عن مقتل أكثر من 50 شخصا، وسط سلسلة من الهجمات على أهداف مدنية في أفغانستان خلال شهر رمضان.

فيما قال متحدث باسم وزارة داخلية طالبان إن ما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا أو أصيبوا في انفجار بالعاصمة الأفغانية كابول. وقال بسم الله حبيب، نائب المتحدث باسم وزارة الداخلية، إن الانفجار استهدف مسجد خليفة صاحب غرب كابول بعد ظهر اليوم. وجاء الهجوم في الوقت الذي تجمع فيه المصلون في المسجد الذي يرتاده السنة بعد صلاة الجمعة اليوم (29 نيسان/أبريل 2022) من أجل حلقة ذكر. وهي عادة يمارسها بعض المسلمين لكن تعتبرها بعض الجماعات السنية بدعة.

وقال سيد فاضل آغا، إمام المسجد، إن شخصا يعتقد أنه مهاجم انتحاري انضم إليهم في الطقوس وفجر عبوات ناسفة. وأضاف لرويترز "تصاعد الدخان الأسود وانتشر في كل مكان وكانت الجثث (أيضا) في كل مكان"، موضحا أن أبناء أخيه من بين القتلى. ومضى قائلا "لقد نجوت لكنني فقدت أحبائي".

وذكر أحد سكان المنطقة ويدعى محمد صابر أنه رأى أشخاصا يتم نقلهم في سيارات إسعاف. وأضاف "الانفجار كان مدويا للغاية ظننت أني فقدت السمع". وقال مستشفى الطوارئ بوسط كابول إنه يعالج 21 مصابا وإن اثنين توفيا لدى وصولهما.