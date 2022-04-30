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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695090/رفعت-شكيب-الحوار-الوطني-يدخل-الجميع-فى-مسيرة-الدفاع-عن-الثوابت-والأهداف-المشتركة

ثمن النائب رفعت شكيب، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، الخطوة التاريخية التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار إجراء حوار وطني شامل مع مختلف القوى والأحزاب السياسية.

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وقال النائب رفعت شكيب، عضو مجلس النواب:" لقد مَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بهذه القيادة السياسية الوطنية الرشيدة، التى تنطلق دائمًا من دافع وطني راسخ، ومفاهيم غاية فى الذكاء".

وتابع عضو مجلس النواب، رفعت شكيب:" إن إجراء الحوار بين الأطراف السياسية والفكرية يفتح افاق التعاون ويبلور اطرها، ويدخل الجميع في مسيرة الدفاع عن الثوابت والأهداف المشتركة".

واستكمل:" لقد استقبلت كل القوى الوطنية، دعوة الرئيس الرئيس لإجراء حوار وطني شامل بترحاب شديد، وهذا يؤكد أن الحوار الجاد يساهم فى تعزيز الديمقراطية".

رفعت شكيب: الحوار الوطني يُدخل الجميع فى مسيرة الدفاع عن الثوابت والأهداف المشتركة

واستطرد:" لقد أنجز الرئيس السيسي حتى الآن أدوارًا تاريخية، فمن العبور من نفق الإخوان المظلم، إلى التنمية المستدامة وتحديث البنية التحتية، وحتى تحقيق حالة من الترابط بين كافة تيارات الأسرة المصرية".

هذا وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد دعى القوى والأحزاب السياسية إلى إجراء حوار وطني شامل يضم كافة الأحزاب والتيارات السياسية.