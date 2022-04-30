قريطم مهنئاً السيسي بعيد الفطر المبارك :تحملتم المشاق من أجل أن يسود الأمن والاستقرار

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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695089/قريطم-مهنئا-السيسي-بعيد-الفطر-المبارك-تحملتم-المشاق-من-أجل-أن-يسود-الأمن-والاستقرار

تقدم النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب بخالص التهاني للرئيس السيسي، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. سائلا الله له الصحة والسعادة، والسلامة والأمن والاستقرار للبلاد.

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وقال قريطم في بيان التهنئة للرئيس: خضتم معارك ضارية من أجل الوطن ضد التطرف والإرهاب، وتوليتم المسؤولية في وقت تموج فيه مصر بالفوضى. فتحملتم المشاق من أجل أن يسود الأمن والاستقرار في البلاد، ومن أجل وضع نهاية لعصابات إرهابية إجرامية روعت الأبرياء واغتالت الشهداء.

قريطم مهنئاً السيسي بعيدالفطر المبارك .. تحملتم المشاق من أجل أن يسود الأمن والاستقرار

وأضاف عضو مجلس النواب، وإذ نهنىء سيادتكم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، فإننا نهنىء أنفسنا ووطننا بوجودكم على رأس القيادة المصرية. تشقون الصعاب من أجل وطن مزدهر، وتمتلكون رؤية واضحة للمستقبل، سياسيا واقتصاديا علاوة على دوركم المشهود في استرداد مكانة مصر عربيًا وعالميا، وحضورها بقوة في مختلف الملفات وطنا قويا مهيبا تحت قيادتكم.

وأردف قريطم، نثمن على أيديكم سيادة الرئيس السيسي، ونؤيدكم ونقف وراءكم لاستكمال خطواتكم من أجل الوطن، وبناء الجمهورية الجديدة وتعزيز أواصرها. بالأمن والسلام والاستقرار والقوة الشاملة اقتصاديًا وعسكريا والحفاظ على مستوى معيشة لائق ومرتفع لملايين المصريين.