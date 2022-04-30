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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695087/تشكيل-ريال-مديد-الرسمي-لمواجهة-إسبانيول-فى-الدوري-الإسباني

يستعد فريق ريال مدريد لمباراته اليوم السبت، ضد نظيره إسبانيول، والتي من المقرر إقامتها في تمام الرابعة عصراً ، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب " سانتياجو برنابيو " ضمن منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تشكيل ريال مدريد ضد إسبانيول

فى حراسة المرمي: كورتوا.

فى خط الدفاع: مارسيلو- فاييخو- فاسكيز.

فى خط الوسط: مودريتش- كاسيميرو- سيبايوس- كامافينجا.

فى خط الهجوم: أسينسيو- ماريانو- رودريجو.

نتيجة مباراة برشلونة وريال مدريد

الجدير بالذكر أن حقق برشلونة الفوز على نظيره ريال مدريد، بنتيجة 4/0، على ستاد "سنتتياجو بيرنابيو" ضمن مباريات الأسبوع الـ29 من الدوري الإسباني.

وسيطربرشلونة على معظم مجريات المبارة ، في غياب تام للاعبي ريال مدريد الذين لم يكونوا في يومهم، وتأثروا بشكل كبير بغياب كريم بنزيما الذي غاب للإصابة.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة التاسعة والعشرين من عمر المباراة، بالهدف الأول عن طريق بيير أوباميانج من خلال مجهود فردي مميز من عثمان ديمبيلي على الجبهة اليمنى أنهاه بعرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيير إيميريك أوباميانج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الزاوية اليمنى لمرمى الحارس تيبو كورتوا.

ريال مدريد ضد برشلونة

جاء الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الثامنة والثلاثون من عمر اللقاء، عن طريق أروخو من خلال ركلة ركنية لبرشلونة على يسار مرمى ريال مدريد، نفذها عثمان ديمبيلي بعرضية قوية إلى داخل منطقة الجزاء إرتقى لها رونالد أراوخو وحيدا دون أي رقابة دفاعية برأسية متقنة وضعت الكرة داخل شباك الحارس تيبو كورتوا.

وفي شوط المباراة الثاني أستمر برشلونة في ضغطه وسجل فيران توريس الهدف الثالث بعد لعبه جماعية، أرسلها أوباميانج له بشكل مميز ليضعها توريس في الشاباك على يسار كورتوا الذي وقف ساكناً يتابع الكرة.