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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695085/ديلر-مخدرات-وتعمل-مع-المافيا-هذه-شخصية-ريم-مصطفى-في-فيلم-العنكبوت

تنافس الفنانة ريم مصطفى ضمن موسم أفلام عيد الفطر بفيلمها الجديد “العنكبوت” الذي ينطلق عرضه في السينمات بدءُ من يوم الاثنين الموافق أول أيام العيد.

دوت الخليج يكشف تفاصيل شخصية ريم مصطفى في فيلم العنكبوت

ريم مصطفى فيلم العنكبوت

تقدم الفنانة ريم مصطفى خلال أحداث فيلم العنكبوت شخصية ودور مختلف عليها حيث تجسد شخصية فتاة تعمل مع المافيا وديلر مخدرات أيضًا.

وتتشابك مع أبطال العمل أحمد السقا وظافر العابدين، وذلك في إطار الأكشن والإثارة حيث تدور الأحداث حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة.

وهو الفنان أحمد السقا الذي يدخل أيضًا صراعات مع عالم المافيا بسبب أخوه الذي يجسد دوره الفنان التونسي ظافر العابدين.

أبطال فيلم العنكبوت

ويضم فيلم العنكبوت في بطولته مجموعة من النجوم مثل منى زكي، وأحمد السقا، وظافر العابدين، وريم مصطفى، ويسرا اللوزي، محمد لطفي، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوي، أحمد فؤاد سليم، محمود غريب وآخرين بجانب عدد من ضيوف الشرف مثل شيماء سيف، محمد ممدوح، شيكو، وغيرهم والعمل من تأليف محمد ناير والإخراج لـ أحمد نادر جلال.

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ومن ناحية أخرى، تشارك الفنانة ريم مصطفى ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل سوتس بالعربي الذي يشارك به كلا من محمد شاهين، آسر ياسين، تارا عماد، مصطفى درويش، أحمد داود، صبا مبارك، آخرين بجانب ضيوف الشرف وهم خالد كمال، أسماء جلال، هدى المفتي، ناردين فرج، ليلى حسين، ملك بدوي، سلمى أبو ضيف، وآخرين والمسلسل سيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد والإخراج لـ عصام عبد الحميد.

ويشار أن ريم مصطفى تظهر خلال أحداث المسلسل بشخصية كاميليا والتي تعمل سكرتيرة زين ثابت ويجسد دوره الفنان آسر ياسين حيث يعد المحامي الأهم داخل مكتب المسيرى زيدان أكبر مكتب محاماة في مصر وتتميز كاميليا بأنها ذكية وواثقة من نفسها، ويعتمد عليها الكل في المكتب.