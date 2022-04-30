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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695082/ابنة-فتحي-عبد-الوهاب-وخناقة-هنادي-مهنى-وزوجها-لقطات-أثارت-ضجة-في-مهرجان-المزاريطة

مازال مهرجان المزاريطة السينمائي الدولي يتصدر التريند كما أنه حديث الجمهور بعد أن شهد الكثير من اللقطات المثيرة والكوميدية.

دوت الخليج يرصد لقطات أثارت جدل في افتتاح مهرجان المزاريطة السينمائي

مهرجان المزاريطة السينمائي

حل في مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 29 التي عرضت أمس الجمعة عدد من ضيوف الشرف مثل الفنانة هنادي مهنى وفتحي عبد الوهاب وشيرين رضا، ومحمد ممدوح.

خوف شيرين رضا

حضرت الفنانة شيرين رضا افتتاح الدورة الأولى من مهرجان المزاريطة السينمائي حيث انتابها حالة من الخوف والرهبة بسبب مقابلتها لأول مرة الكبير وهو الفنان أحمد مكي كما عانت من أسئلة هجرس المستفزة في لقائه معها.

ابنة فتحي عبد الوهاب

بينما ظهر الفنان فتحي عبد الوهاب على السجادة الحمراء الخاصة بمهرجان المزاريطة وفاجيء الجمهور وفي طفلة بيده مما أثار حالة من الجدل الواسع وزاد بعد نشر موقع مهرجان المزاريطة السينمائي صورة له وعلق عليها فتحى عبد الوهاب وابنته.

مما جعل الفنان فتحي عبد الوهاب بعدها يصدر بيان رسمي قال به: “بيان إعلامي، قال الفنان فتحي عبدالوهاب إنه ليس لديه أطفال من الإناث، مؤكدا أن البنت التي ظهرت معه في إحدى الصور هي بنت سيدة من سيدات المزاريطة الفضليات”.

وأضاف: “وأن السيدة تركت معه الطفلة لتلتقط صورة مع النجمة يسرا، واختفت بعدها، مشيرًا إلى أنها لم تأخذ ابنتها حتى الآن، وناشد عبد الوهاب صناع المهرجان بسرعة التواصل مع السيدة لتتسلم الطفلة في أقرب وقت”.

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غضب محمد ممدوح وخلاف هنادي مهنى مع زوجها

وظهر الفنان محمد ممدوح في المهرجان وعليه علامات الغضب بسبب أسئلة هجرس المستفزة التي تشوه صورته لدى الجمهور عندما سأله عن أدوار الإغراء، أما الفنانة هنادي مهنى فوقعت في خلاف مع زوجها الفنان أحمد خالد صالح بسبب مربوحة وأسئلتها حول تصرفاته معها.

وجاءت المفاجئة للجمهور ظهور الفنان محمد سلامة بشخصيته الحقيقية خلال افتتاح مهرجان المزاريطة مما وضعه في أكثر من موقع محرج بسبب تشابهه مع هجرس.