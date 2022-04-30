انت الان تتابع تفاصيل خبر تاريخ مواجهات الأهلي وسيراميكا كليوباترا قبل مباراة اليوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 03:49 مساءً - محمد السيد - /695081/تاريخ-مواجهات-الأهلي-وسيراميكا-كليوباترا-قبل-مباراة-اليوم

يحل فريق سيراميكا كليوباترا ضيفاً على النادي الأهلي، فى مباراة اليوم السبت، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاعسة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تاريخ مواجهات الفريقين

التقي الفريقين من قبل في بطولة الدوري المصري الممتاز، حقق المارد الأحمر الفوز في المباراتين، وسجل 6 أهداف ولم تستقبل شباكه أي أهداف.

أول مواجهة جمعت الأهلي وسيراميكا كانت في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي بتاريخ 8 يناير 2021 وفاز الأحمر 2-0.

نتيجة مباراة الأهلي والرجاء

وحقق النادي الأهلي الفوز على فريق الرجاء المغربي بنتيجة 2\3 بمجموع لقاي الذهاب والعودة.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 1\2، عن طريق عمرو السولية من ركلة جزاء، وحسين الشحات مبعد عرضية من بيرسي تاو، فيما أحرز هدف الرجاء محمد زريدة.

وفي مباراة العودة التي انتهت بالتعادل الفريقان بهدف لكل منهما.

تقدم فريق الرجاء عن طريق فابريس نجوما في الدقيقة 5، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 44

وشهدت مباراتي الذهاب والعودة إضاعة النادي الأهلي لركلتي جزاء، حي أضاع عمرو السولية في لقاء الذهاب، بينما أضاع علي معلول في لقاء العودة.

الأهلي في نصف النهائي

بهذه النتيجة يصعد النادي الأهلي لمواجهة نادي وفاق سطيف الجزاري بعد أن استطاع هزيمة الترجي التونسي بهدف مقابل لا شيئ، في مباراتي الذهاب والعودة.

حيث انتهت مباراة الذهاب في الجزائر بين وفاق سطيف والترجي بالتعادل السلبي، لكن نجح الفريق الجزائري في خطف بطاقة التأهل من ملعب رادس بتونس، بعد الفوز بهدف دون رد.

تشكيل الاهلي ضد الرجاء المغربي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ، محمد عبد المنعم ، ياسر إبراهيم ، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية ، أليو ديانج ، حمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات ، طاهر محمد طاهر ، بيرسي تاو.