مصر تدين تفجير مسجد كابول: لا بد من تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وتقدّمت مصر، وفقا لبيان صحفى لوزارة الخارجية، بخالص التعازى إلى أفغانستان، وأُسر ضحايا تلك العمليات الإرهابية الغاشمة، مع التمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

هذا، وتؤكد مصر مجددا على أهمية تضافر كافة الجهود من أجل مكافحة ظاهرة الإرهاب والعنف والتطرف بكافة أشكالها وصورها.