الزراعة تنظم يوم حصاد موسع فى وادى النقرة بمحافظة أسوان

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا محمد على، مدير معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للقمح، إن الحملة قامت بتنظيم يوم حصاد مكبر للمحصول بمنطقة وادى النقرة، وذلك فى إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بمتابعة موسم حصاد القمح مع حث وتشجيع المزارعين على توريد المحصول.





جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار، مسئول الحملة القومية للقمح بأسوان، وكذلك وكيل وزارة الزراعة بأسوان، ومدير المدارس الحقلية لمشروع تحسين إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية لمنظمة الفاو، ومدير الارشاد الزراعى وبعض السادة المزارعين. وأضاف رضا، أن يوم الحصاد تناول التوعية بأساليب الحصاد السليمة التى تقلل الفاقد والهدر، وتحافظ على جودة ونقاوة المحصول، وأشار إلى أن محصول القمح مبشر بالخير هذا العام، وكان هناك تعاون كبير مع كافة الجهات المعنية فى الوزارة لمتابعة للمحصول منذ زراعته حتى حصاده. وأكد، أن الحملة وبالتعاون مع بعض الشركاء أقامت 8120 حقل ارشادى للقمح على مصاطب وتسوية بالليزر وبالتقاوى المنتقاه، حتى تكون نموذجًا يحتذى للمزراعين على مستوى الجمهورية، سواء فى زيادة الإنتاجية أو ترشيد المياه.

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