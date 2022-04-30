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 النائبة أميرة العادلى عن إفطار الأسرة المصرية: وجود المعارضة ضرورى..و«فكرة أنهم معندهمشى أفكار  غير صحيحة»«فيديو»

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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695080/النائبة-أميرة-العادلى-عن-إفطار-الأسرة-المصرية-وجود-المعارضة-ضرورىوفكرة-أنهم-معندهمشى-أفكار -غير-صحيحةفيديو

أكدت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشهد وجود المعرضة بإفطار الأسرة المصرية كان رائع للغاية وشديد الإيجابية وهو مشهد الجميع يتمنى أن يراه بشكل مستمر قائلة:"هذا المشهد اللى حابين نشوف عليه الدولة المصرية بكل أطيافها وتنوعاتها السياسية" .

دوت الخليج

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جاء ذلك فى تصريحات تليفزيونية لها، مؤكدة على أنها من أوائل الشباب الذى شارك فى مؤتمرات الشباب فى 2016 وكان من ضمن المشاركين جزء من التيار المعارض، مشيرة إلى أنها من التيار الذى يؤمن دائما بأن أكثر شيئ من الممكن أن يحقق إيجابية هو المشاركة والحوار البناء وبالتالى يستطيع الجميع بناء الدولة معا.

 

 

 النائبة أميرة العادلى عن إفطار الأسرة المصرية: وجود المعارضة ضرورى..و«فكرة أنهم معندهمشى أفكار  غير صحيحة»

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ولفت إلى أن فكرة أن التيار المعارض ليس لديه أفكار لبناء الدولة غير صحيحة وثبت في أكثر من موقف أن وجود التيار المعارض يحقق نتيجة أفضل خاصة أنه من الأفضل والأحسن أن تستمع إلى أصوات أخرى وان ترى بعين أخرى وأن يكون هناك أشخاص آخريين يعرضون وجهات نظرهم بدون تخوين أو مزايدة حتى نصل فى النهاية إلى مشهد ديمقراطى يصب فى صالح الجميع.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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