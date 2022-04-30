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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695078/خرب-بيوتنا-وسرق-مال-اليتامى-مستريح-المنوفية-يستولي-على-٢٠-مليون-جنيه-من-الأهاليفيديو

"لم مننا 18 مليون جنيه ونصب علينا وخرب بيوتنا".. بهذه الكلمات عبر ضحايا مستريح المنوفية بقرية طنبدي بمركز شبين الكوم عن حسرتهم الشديدة بعد أن قام نصاب ادعو أنه تابع لحزب ديني بالاستيلاء على قوت يومهم وأموال اولادهم .

دوت الخليج

خرب بيوتنا وسرق مال اليتامى.. مستريح المنوفية يستولي على ٢٠ مليون جنيه من الأهالي«فيديو»

ظهرت حالة من الاحباط الشديد على على شريحة كبيرة من أهالي القرية، ولما لا ، فهم خسروا كل ما يملكون من اموالهم بعد فشلهم فى استثمارها فى مشروعات حقيقية ، فاختيارهم الطريق الاسهل والأسرع عن طريق الاعتماد على شخص يدعى مستريح لتوظيف اموالهم او بما يعرف بالعامية" الفلوس بتولد عنده" حول اموالهم ألى سراب.

فلوسي راحت وعيالي اليتامي مش لاقيين ياكلو..

صاحبت حالة من اليأس الشديد لسيدة تم النصب عليها في مبلغ 100 الف جنيه حيث قالت:" اديته الفلوس عشان اصرف على ولادي، لان مصاريف أولادي كثيرة وزوجي متوفي .. كما انني فعلت مثلما فعل اهل القرية لتشغيل هذه الاموال.. ودلوقتي فلوسي راحت وعيالي اليتامي مش لاقيين ياكلو".

أحد المتضررين: النصاب أسمه جلال السيد مرة وتابع لحزب ديني

وقال شخص أخر ضمن المنصوب عليهم في الاموال ان اسم الشخص الذي نصب عليهم هو جلال السيد مرة، وهو رئيس حزب ديني، معقبا:" احنا ما بنشوفش الراجل ده خالص وكنا نتفاوض مع اطفاله.. باقلنا تلت سنين بنجري وراه".

مناشدة من الاهالي للمسئولين لحل مشكلتهم واسترجاع اموالهم

سيدة أخرى روت قصتها وقالت:" عبدالله مرة وجلال مرة مرة تابعين لحزب النور، نصبو علينا واخدوا فلوس عيالي وانا بناشد السادة المسؤولين انهم يتدخلوا في هذا الامر من اجل استعادة أموالنا ". وقالت أحد السيدات التي تم الاستيلاء عليها في مبلغ تجاوز نصف مليون جنيه:" روحنالهم وقالو مالكوش فلوس عندنا .. وهذا الوضع مستمر منذ ما يقرب من 4 سنوات ".

تدخل الوسطاء لحل المشكلة

وقال احد الاهالي ان كان هناك بعض الوسطاء الذين تدخلو من اجل حل هذا الامر ، ودفعوا لنا بعض الاموال من أصل أموالنا وليس أرباحنا".

وقال أحد المتضررين :" شركة مرة أخدت فلوسنا ولما طلبنا فلوسنا رفضوا .. وهذه الشركة يرأسها رئيس حزب ديني ".