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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695075/لطيفة-لـ-حلمي-بكر-أنت-قسوت-يا-أستاذ-يا-كبير

دوت الخليج يرصد رسالة لطيفة إلى حلمي بكر

لطيفة وحلمي بكر

كتبت الفنانة لطيفة تغريدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التدوينات القصيرة تويتر، ووجهت من خلالها رسالة للموسيقار حلمي بكر قالت بها: “أنت قسوت يا أستاذ يا كبير ورغم قسوتك أنا بحبك”.

وتابعت: “وبحب كل أعمالك الحلوة وأنا قلبي كبير وبسامح.. ولا يهمك وربنا يديك الصحة أنت فنان كبير وبحترمك”، وكان الموسيقار قال عن سبب قسوته على الفنانة لطيفة: “قسوتي على لطيفة مكنتش قسوة، كان حجم نجاح وتطور حجم النجاح ده حتى عملت أغاني بالمصري”.

واستكمل كلامه: “ولكن مع مرور الوقت نجوم كتير وقعوا فبقت هي البطلة، هي دلوقت مبتعملش أغاني كتير”، وذلك أثناء لقائه ببرنامج مراحل.

دخول لطيفة عالم التمثيل

ويشار أن الفنانة لطيفة كانت قد كشفت حقيقة استعدادها لأعمال درامية جديدة حيث قالت إنها تحضر لمفاجآت عن الغناء وليس التمثيل.

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وقالت: “أنا بموت في التمثيل لما بعمل فيديو كليب بعيش الشخصية اللي بغنيها ساعات أدخل أغني غنوة وأخرج أقولهم إحنا فين لأني بنسى نفسي في الأغنية”، وعلقت أيضًا على مقولة عدوك ابن كارك: “مستحيل ابن كاري صديقي وحبيبي وليا صحاب بعتز بيهم وبستشيرهم”.

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وفي لقاء تلفزيوني لها، أوضحت روتينها في شهر رمضان وقالت لطيفة إنها تحرص في شهر رمضان على مشاهدة مسلسل الاختيار نذ بدء عرض الجزء الأول منه حتى الثالث ومعلقة: “كل سنة بقى لي تلات سنين بتابع الاختبار أكتر مسلسل مش بيفوتني، وبشوف الإعادة التانية والتالتة، لأنه توثيق لأيام كانت صعبة علينا، وسعيدة وأنا بسترجع الأيام دي على قد ما كانت حياة صعبة علينا”.

ويشار أن الموسيقار حلمي بكر كان قد هاجم مؤديين المهرجانات في أكثر من لقاء تلفزيوني له في شهر رمضان.