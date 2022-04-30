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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695073/محافظ-قنا-يبعث-برقية-تهنئة-للرئيس-السيسى-بمناسبة-حلول-عيد-الفطر-المبارك

دوت الخليج

وجاء نص البرقية " فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية : بمشاعر تفيض اعزازًا لشخصكم العظيم وتقديرًا لقيادتكم الرشيدة وبالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة قنا نتقدم بأسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك داعين الله العلي القدير أن يوفقكم فيما تبذلونه من جهد وعطاء لدفع عجلة التنمية لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصري من تقدم ورخاء للحاق بركب المستقبل من أجل غد مشرق لوطننا العزيز .. وسوف يسجل التاريخ لسيادتكم بكل التقدير والعرفان الحرص على تدعيم أركان الدولة المصرية والسعي الدائم لدفع مسيرة التنمية الوطنية سائلين المولى عزوجل أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق .. حفظ الله مصر واحة للخير والأمان ..وكل عام وسيادتكم بخير.

برقيات تهنئة مماثلة

كما بعث محافظ قنا أيضًا برقيات تهنئة مماثلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والسادة الوزراء بهذه المناسبة العطرة.

كما تقدم الداودى بخالص التهنئة لأهالي محافظة قنا والقيادات الشعبية والتنفيذية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك متمنيًا أن يحفظ الله مصر من كل مكروه وسوء .