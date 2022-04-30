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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695071/إستجابة-للأهالى-محافظ-قنا-يعلن-عن-تطهير-واعادة-تخطيط-الغابة-الشجرية-بالجبلاو

أكد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتطهير واعادة تخطيط وإدارة الغابة الشجرية الواقعة علي مساحة 150 فدان والتابعة للإدارة المركزية للتشجير لاستيعاب كافة كميات المياه القادمة من محطات الصرف الصحي بمنطقة الجبلاو التابعة لمركز قنا كحل جذري لتلك المشكلة ، على أن يبدأ العمل بها عقب الاجازات الرسمية لعيد الفطر المبارك .

دوت الخليج وأضاف الداودي أن ذلك يأتي استجابة لمطلب أهالي قرية الجبلاو من تزايد الحشرات مع دخول فصل الصيف بسبب أحواض الصرف الصحي بالغابات الشجرية بمنطقة الغابة القديمة. عدة مناطق بالقرية كما أوضح محافظ قنا انه يتم رش عدة مناطق بالقرية شملت (البياضية- الصالحية - الشيخ ركاب - الشوينة) بشكل دوري لمكافحة الحشرات والحفاظ علي صحة المواطنين بتلك المنطقة .

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