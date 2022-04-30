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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /695061/بيطرى-الغربية-تشن-حملة-للقضاء-على-الثعالب-والحيوانات-الضالة

تمكنت حملة من إدارة الطب البيطرى بمركز كفرالزيات، بمحافظة الغربية، من التخلص والقضاء على مجموعة من الثعالب، بإحدى قرى مركز كفر الزيات، في إطار خطة مديرية الطب البيطري بالقضاء على الحيوانات الضالة التي تهدد حياة المواطنين.

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وقال الدكتور حاتم أنور، مدير مديرية الطب البيطري بالغربية، إن إدارة كفر الزيات البيطرية، تمكنت من القضاء على عدد من الثعالب في إحدى قرى مركز كفر الزيات، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الدائمة بضرورة الحفاظ على صحة وحياة المواطنين في المحافظة من الإصابة بالأمراض والعدوى، ومنها السعار والعقر والحد من انتشار الحيوانات الضالة التي تسبب تهديدا للمواطنين، ما يتطلب مقاومتها والقضاء عليها.

الحملات البيطرية في الشوارع والأماكن المنتشرة

كما اشار أن هناك توجيهات إلى كل إدارات الطب البيطري في مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، بتكثيف الحملات البيطرية في الشوارع والأماكن المنتشرة فيها الحيوانات الضالة، ومقاومة تلك الحيوانات وخاصة العاقرة منها والتى تقوم بمهاجمة المواطنين، وتعرض حياتهم للخطر.