السفير المصري في مالابو يلتقي نائب رئيس الجمهورية المسئول عن سياسات الأمن...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 02:22 مساءً - التقى السفير حداد عبد التواب الجوهري، سفير جمهورية مصر العربية في مالابو، نائب رئيس الجمهورية المسئول عن سياسات الأمن والدفاع الغيني Teodoro Nguema Obiang Mangue، وذلك بحضور وزراء الخارجية والدفاع والنقل.

هذا، وأشاد نائب رئيس الجمهورية بالتعاون القائم بين مصر وغينيا الاستوائية في مجال المنح الدراسية والدورات التدريبية المقدمة من الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المصرية المختلفة في شتى المجالات، مشيراً إلى حرصه على عقد لقاءات مع المتدربين الغينيين العائدين من تلك الدورات والذين يشيدون بما تلقونه من علوم وتدريبات ورفع كفاءات على مستوى عالٍ في المؤسسات الأمنية والعسكرية المصرية، وفي المجالات الأخرى مثل الزراعة والصحة والتمريض والدبلوماسية والعلوم الشُرطية والموانئ البحرية والمياه ومكافحة الفساد وغيرها من المجالات الأخرى.

ومن جانبه، أكد السفير المصري على أهمية فتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين للاستفادة من القدرات والخبرات المصرية في المجالات المتنوعة مثل الزراعة والبترول والغاز الطبيعى والنقل البحري وإدارة الموانئ واستيراد الأدوية المصرية، وكذلك التعاون في مجالات البيئة والتغير المناخي.

كما وجه وزير الخارجية الغيني الشكر للجانب المصري على مبادرته التعاون في مجال انشاء وإدارة أكاديمية للدبلوماسية تابعة لوزارة الخارجية الغينية، مشيدًا بالتأهيل الذي يتلقاه الدبلوماسيون من غينيا الاستوائية في مجال الدبلوماسية والعلاقات الخارجية بمعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية المصرية.