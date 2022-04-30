فى حلقة بالبنط العريض.. حسام فاروق يفند أكاذيب الصحف الأجنبية تجاه مصر

جدة - نرمين السيد - يتناول الإعلامى الدكتور حسام فاروق فى حلقة اليوم من برنامج "بالبنط العريض" على القناة الفضائية المصرية، كيف استقبلت بعض الصحف الأجنبية قرارات العفو الرئاسى عن بعض المساجين.





ويكشف فاروق كيف أن هناك بعض الصحف الأجنبية التى تم تدشينها فى الأساس لمهاجمة الدولة المصرية بعد 30 يونيو 2013، وأن هذه الصحف مهما حققت الدولة المصرية من إنجازات على مختلف الأصعدة لن تلتفت ولن تشير لهذه الإنجازات أو تشيد بها، بل بالعكس ستبحث عن ثغرة لتهاجم بها الدولة المصرية.

ويفند فاروق كيف استقبلت بعض الصحف الأجنبية وثيقة الصلة بتنظيم الإخوان الإرهابى قرارات العفو الأخيرة عن بعض السجناء بقصص مفبركة لا أساس لها من الصحة فى محاولة لتشويه أى قرار للدولة المصرية، حتى ولو كانت نفس هذه الصحف هى من تباكت وانتحبت فى السابق للإفراج عن بعض الأسماء ممن تسميهم النشطاء.

كما يفند فاروق القصص و الأرقام التى روجت لها هذه الصحف و اعتمدت على أرباع الحقائق لتمرر الأكاذيب وخداع المتلقى، لا سيما فى الملف الاقتصادى.

ويدحض فاروق هذه الأكاذيب مثلا بتقرير من صحيفة أمريكية أخرى تكشف الكذب الإخوانى ويشير إلى حقيقة الوضع الاقتصادى المستقر لمصر بشهادة المؤسسات الائتمانية العالمية، رغم الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة بسبب الحرب فى أوكرانيا.

وفيما يخص آخر الضربات الموجهة لتنظيم الإخوان الإرهابى فى العالم يعرض فاروق لانفراد نشره موقع العين الإخبارية الإماراتى حول تحرك كبير للبوندستاج الألمانى ضد الإخوان فى ألمانيا، كما تتضمن الحلقة تقريرا لوكالة الأنباء الفرنسية عن الجزء الثالث من مسلسل الاختيار، وكيف كتبت التسريبات التى تبث فى نهاية الحلقات مؤامرة الإخوان على الدولة المصرية.

وفى الأخير تعرض الحلقة بمناسبة مرور 40 سنة على تحرير سيناء نماذج من الصحف الإسرائيلية يوم 25 أبريل عام 1982 وكيف تحدثت الصحف فى إسرائيل عن عملية الإجلاء من سيناء وتسليمها للمصريين.

"بالبنط العريض" يعده ويقدمه الدكتور حسام فاروق الباحث المتخصص فى الإعلام السياسى الدولى، ويخرجه مصطفى جلال وإكرام مصطفى، ويبث على الهواء مباشرة يوم السبت من كل أسبوع على شاشة القناة الفضائية المصرية فى تمام الساعة 3.30 عصرا بتوقيت القاهرة.