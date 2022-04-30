رئيس قضايا الدولة يهنئ السيسى بعيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار حسين مصطفى فتحى، رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشارى الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والشعب المصرى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.





وجاء نص التهنئة كالآتى: "كل عام وسيادتكم ومصرنا الحبيبة بخير وأمن وأمان وسلامة واستقرار وازدهار فى ظل قيادتكم الحكيمة.. بمناسبة عيد الفطر المبارك أعاده الله تعالى عليكم بموفور الصحة والعافية وعلى الشعب المصرى العظيم والأمة العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات".

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