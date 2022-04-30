الإنتاج الحربى تستعرض أنشطتها خلال الربع الأول من 2022 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تضمن تكريم الوزير عدد من الشركت التابعة التى حققت إنجازات فنية وإدارية ومالية فى عام 2021/2020، كما أشار إلى لقاءات وزير الدولة للإنتاج الحربى واستقباله الوفود من مختلف دول العالم لبحث العديد من المشروعات المشتركة.

كما ركز الفيديو على جولة الوزير بمصنع إنتاج المصانع الكهربائية، و"حلوان للأجهزة المعدنية"، وخط إنتاج الصلب المدربع بمصنع 100 الحربى، بالإضافة إلى تفقده برفقة وزيرة الصناعة نموذج مركبة بديلة للتوكتوك.

كما تطرق الفيديو إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربى والإسكان فى مجالات معالجة زتحلية المياه، وكذا لقائه مع وزيرة الدولة للهجرة لمناقشة استعدادات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".