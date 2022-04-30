جدة - نرمين السيد - ونشرت الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تضمن تكريم الوزير عدد من الشركت التابعة التى حققت إنجازات فنية وإدارية ومالية فى عام 2021/2020، كما أشار إلى لقاءات وزير الدولة للإنتاج الحربى واستقباله الوفود من مختلف دول العالم لبحث العديد من المشروعات المشتركة.
كما ركز الفيديو على جولة الوزير بمصنع إنتاج المصانع الكهربائية، و"حلوان للأجهزة المعدنية"، وخط إنتاج الصلب المدربع بمصنع 100 الحربى، بالإضافة إلى تفقده برفقة وزيرة الصناعة نموذج مركبة بديلة للتوكتوك.
كما تطرق الفيديو إلى توقيع بروتوكول تعاون بين الإنتاج الحربى والإسكان فى مجالات معالجة زتحلية المياه، وكذا لقائه مع وزيرة الدولة للهجرة لمناقشة استعدادات مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإنتاج الحربى تستعرض أنشطتها خلال الربع الأول من 2022 (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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