وشدد المحافظ - فى تصريح له اليوم السبت - على عودة جميع العاملين إلى العمل فى مختلف المصالح الحكومية اعتبارا من يوم الأحد بعد القادم الموافق الثامن من مايو المقبل؛ وإلغاء نظام التناوب.
جدير بالذكر أن المحافظ؛ قد سبق أن أصدر القرار رقم 4 لسنة 2021 بتقسيم العمل بين الموظفين بنسبة 50%، لتخفيف الزحام نظرا لجائحة كورونا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إلغاء الإجازات الاستثنائية والتناوب بالمصالح الحكومية فى شمال سيناء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.