إلغاء الإجازات الاستثنائية والتناوب بالمصالح الحكومية فى شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، قرارا بإلغاء الإجازات الاستثنائية ونظام التناوب فى مختلف المصالح الحكومية بالمحافطة؛ وذلك طبقا لقرار تقسيم العمل بين العاملين بنسبة 50 % بسبب كورونا.





وشدد المحافظ - فى تصريح له اليوم السبت - على عودة جميع العاملين إلى العمل فى مختلف المصالح الحكومية اعتبارا من يوم الأحد بعد القادم الموافق الثامن من مايو المقبل؛ وإلغاء نظام التناوب.

جدير بالذكر أن المحافظ؛ قد سبق أن أصدر القرار رقم 4 لسنة 2021 بتقسيم العمل بين الموظفين بنسبة 50%، لتخفيف الزحام نظرا لجائحة كورونا.