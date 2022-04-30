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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695076/100-مليار-جنيه-حجم-الاستثمار-في-صناعة-الدواجن-في-مصر

دوت الخليج

وأشار الإصدار إلى أن اجمالي حجم إنتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر حوالي ١,٤ مليار طائر، بينما ينتج القطاع الريفي حوالي ٣٢٠ مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالي ١٤ مليار من بيض المائدة.

ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن في مصر حوالي ١٠٠ مليار جنيه، كما تستوعب صناعة الدواجن في مصر حوالي ٣ مليون عامل، حيث يبلغ اجمالي عدد المنشآت الداجنة فب مصر حوالي ٣٨ ألف منشأة تشمل: مزارع - مصانع أعلاف - مجازر - منافذ بيع ادويه بيطريه ولقاحات.

كما أعلنت المنظمة العالمية للصحة الحيوانية oIE، أنها قد وافقت على تسجيل مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، حيث تم اعتماد وتسجيل ٤٠ منشأة داجنه معزوله، ضد انفلونزا الطيور في مصر، مما ساعد في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجى هذه الصناعة، بعد توقف منذ عام 2006.

أهم الأرقام حول صناعة الدواجن في مصر

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.

كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.