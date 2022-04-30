انت الان تتابع تفاصيل خبر محظورات النقاش فى موازنة العام المالى الجديد المنتظر عرضها على النواب عقب عيد الفطر«صور» حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695070/محظورات-النقاش-فى-موازنة-العام-المالى-الجديد-المنتظر-عرضها-على-النواب-عقب-عيد-الفطرصور

تترقب الأوساط البرلمانية البدء فى إجراءات مناقشة الموازنة العامة للعام المالى 2022-2023 عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بعدما أحالتها الحكومة للبرلمان خلال الفترة الماضية، حيث من المنتظر أن تتولى لجنة الخطة والموازنة مناقشتها على أن أيضا لجان المجلس الـ25 مناقشة موازنة كل جهة فى ولاية رقابتها.

وقبل الانطلاق فى المناقشات داخل اللدان النوعية سيقوم كل من وزير المالية محمد معيط، ووزيرة التخطيط هالة السعيد بعرض كل منهم البيان المالى وبيان الخطة أمام الجلسة العامة للبرلمان لتقدم ملامح موازنة العام الجديد والتى يطلق عليها موازنة الحرب الروسية الأوكرانية.

دوت الخليج

عقب انتهاء مناقشات اللجان وبحسب مادة 149 تقدم لجنة الخطة والموازنة تقريرًا عامًا عن مشروع الخطة، ومشروع الموازنة العامة للدولة، كما تقـدم تقريرا عن كل من مشروعات الموازنات الأخرى، وذلك فى الميعاد الذى يحدده المجلس.

وبحسب مادة 150 من لائحة مجلس النواب يجب أن تتناول اللجنة فى تقريرها عن مشروع قانون الخطة العامة للدولة، دراسةَ بيان الوزير المختص بشئون التخطيط عن مشروع الخطة وما استهدفته من حيث الإنتاج القومى والاستهلاك العائلى وحجم الاستثمارات والصادرات والواردات والمدخرات المتاحة للاستثمار. كما يجب أن يتضَمن تقرير اللجنة عن مشروع قانون الموازنة العامة للدولة، نتيجةَ بحثها البيانَ المالى السنوى، والموازناتِ الخاصةَ بالجهاز الإدارى للحكومة والهيئات العامة والوحدات الاقتصادية للقطاع العام، والموازنات الأخرى، والتقريرَ السنوى عن المركز المالى للهيئات العامة وغيرها من الوحدات الاقتصادية للقطاع العام. وتسرى أحكام الفقرة السابقة بالنسبة لتقارير اللجنة عن مشروعات قوانين ربط الموازنات الأخرى.

وعقب ذلك يعرض التقرير على الجلسة العامةحيث يضع مكتب المجلس, بناء على اقتراح رئيسه, القواعد الإجرائية التفصيلية المنظمة لطريقة بحث ومناقشة مشروع الخطة العامة ومشروع الخطة السنوية والموازنة العامة.

وبحسب مادة 151 لا تُنظر أية اقتراحات بالتعديل مقدمةٌ من الأعضاء فى مشروع الخطة والموازنة، إلا إذا قُدمت كتابةً لرئيس المجلس قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، ويجوز للرئيس إما إحالة هذه الاقتراحات فور ورودها إلى اللجنة لدراستها، وإما عرضها على المجلس ليقرر النظر فى هذه الاقتراحات إذا كانت ذات طبيعة هامة، ولو قُدمت بعد الميعاد المذكور أو فى الجلسة، وذلك بعد سماع إيضاحات مقدميها ورأى الحكومة، ودون مناقشة. على أن تحال إلى اللجنة الاقتراحات التى تتضمن زيادة فى النفقات، وتسرى بشأنها أحكام المادة 148 من هذه اللائحة.

محظورات النقاش فى موازنة العام المالى الجديد المنتظر عرضها على النواب عقب عيد الفطر

مادة 152 بحسب لائحة مجلس النواب لا يجوز الكلام فى المجلس فى مشروع الخطة أو الموازنة أو السياسة المالية للدولة أو فى أى موضوع خاص بأية موازنة عند مناقشة التقارير المتعلقة بها، إلا لمن قدم طلباً بذلك لرئيس المجلس بعد توزيعها وقبل الجلسة المحددة لنظرها بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، إلا إذا رأى المجلس غير ذلك. ويجب أن يتضمن الطلب تحديد المسائل التى سيتناولها مقدمُه فى الكلام، وتقيد الطلبات فى سجل خاص بحسب ترتيب ورودها، ولا تجوز المناقشة فى المجلس إلا فى الموضوعات التى يثيرها من قُيدت طلباتُهم بالكلام فى هذا السجل.

مادة 154تصمن آليات التصويت حيث يتم التصويت على مشروع الموازنة العامة بابًا بابًا والتأشيرات الملحقة بها مادةً مادةً، ثم يتم التصويت على مشروع قانون ربط الموازنة العامة والتأشيرات الملحقة به فى مجموعه. وفى جميع الأحوال تجب موافقة المجلس على نقل أى مبلغ من باب لآخر من أبواب الموازنة, وعلى كل مصروف غير وارد بها او زائد على تقديراتها، وتصدر الموافقة بقانون.