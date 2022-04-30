انت الان تتابع تفاصيل خبر بالاسماء.. إصابة 7 أشخاص في إنقلاب ميكروباص بصحراوي بني سويف حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695066/بالاسماء-إصابة-7-أشخاص-في-إنقلاب-ميكروباص-بصحراوي-بني-سويف

أصيب 7 أشخاص، اليوم السبت، بإصابات متفرقة، في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص، على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز سمسطا جنوب غربي بني سويف، وجري نقل المصابين بواسطة سيارات الاسعاف، إلي المستشفى لتلقي الاسعافات الأولية والعلاج اللازم.

دوت الخليج

بدأت الواقعة بتلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث، إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي، بحري كمين سمسطا، نتج عنه إصابة 7 أشخاص، ووجه بسرعة نقل المصابين إلي أقرب مستشفى وتقديم أوجه العناية الطبية اللازمة.

سيارات الإسعاف في موقع البلاغ

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف الي موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة طه محمد نجيب 50 عامًا، سحجات و كدمات بالجسم واشتباه كسر بالذراع الأيسر، و يوسف طه محمد، 12 عامًا، سحجات و كدمات بالجسم وجرح قطعي باليد اليمنى، و نادية محمد يحي، 37 عاما، اشتباه كسر بالضلوع، و أنوار حسن سيد، 35 عامًا، جرح قطعي باليد اليمنى، و ربيع محمد عبدالله، 40 عامًا، اشتباه كسر بالذراع الأيمن، و سيد شعبان سيد، 43 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيمن، و رضا رجب حسن، 30 عامًا، سحجات وكدمات بالجسم.

المستشفى المركزي

تم نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج اللازم، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة و تحرر محضر بالواقعة، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية والادارية.