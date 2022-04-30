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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695063/تخصصن-في-النشل-والتسول-تفاصيل-القبض-على-عصابة-الشقيقات-الخمسة--بقنا

تمكنت الاجهزة الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا من القبض على تشكيل عصابي مكون من خمسة سيدات شقيقات وأقارب، قادمات من محافظة الفيوم تخصصن في التسول والنشل من المواطنين خلال شهر رمضان الكريم بشوارع مدينة قنا.

دوت الخليج

تلقى اللواء مسعد عبدالجليل مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارا بضبط 5 سيدات شقيقات وأقارب تخصصن في التسول والنشل من المواطنين بدائرة مدينة قنا، بعد أن رصدتهم عدد من كاميرات المراقبة بعدد من الميادين العامة.

شقيقات وأقارب قدمن من محافظة الفيوم

أفادت التحريات الأولية أن 5 سيدات شقيقات وأقارب قدمن من محافظة الفيوم إلى مدينة قنا خلال شهر رمضان الكريم، بهدف التسول والنشل من المواطنين بمدينة قنا، جرى رصدهم من قبل المصادر السرية لمباحث بندر قنا، توثيق عمليات التسول، جرى ضبطهن من قبل المباحث الجنائية، بحوزتهن مبالغ مالية حصيلة التسول والنشل.قررت نيابة دائرة بندر قنا، بحبس المتهمات الخمسة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.