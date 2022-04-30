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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695062/الغربية-تعلن-حالة-الطوارىء-استعدادا-لاستقبال-عيد-الفطر

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم السبت ،إن المحافظة رفعت درجة الاستعداد لمواجهة الطوارئ خلال عيد الفطر المبارك، بحزمة من الإجراءات تتضمن تشكيل غرف عمليات وطوارئ بمراكز المدن والأحياء ومديريات الخدمات على مدار 24 ساعة، وتواجد أطقم فنية للتعامل الفوري مع أي أعطال تحدث خلال أجازة العيد، وتكثيف حملات المتابعة والرقابة على تنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من كورونا بجميع مراكز ومدن المحافظة.

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محافظ الغربية ، طالب بتواجد رئيس المركز أو المدينة أو الحى أو القرية أو النائب بالتناوب على مدار 24 ساعة طوال فترة الأجازة، وتجهيز الحدائق والمتنزهات، واستمرار متابعة غلق المنشأت والمحال التجارية فى المواعيد المحددة من مجلس الوزراء وغلق وتشميع المخالف منها، وأعمال التطهير والتعقيم للمنشات والمصالح الحكومية والشوارع والميادين الرئيسية والمواقف، إلي جانب تكثيف أعمال النظافة، وتحرير محاضر لغير الملتزمين، ورفع كافة تراكمات القمامة والأتربة المجاورة للأرصفة بالشوارع الرئيسية والجانبية .

الإجراءات اللازمة لوقف أى تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة

وشدد المحافظ، علي إتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف أى تعديات على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة والبناء المخالف وإزالتها في المهد لافتا أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الحملات المرورية والدوريات الأمنية والمرور على كافة القطاعات المحلات العامة – بيع المواد الغذائية – المجازر – المحلات التجارية والأسواق – مستودعات الغاز – محطات الوقود . كما وجه محافظ الغربية، مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية والأمصال اللازمة في مثل هذه المناسبات، إزالة كافة الإشغالات حول المنشآت الصحية.

توفير السلع المطلوبة

ووجه "رحمى"، مديرية التموين بالعمل على مدار ال24 ساعة، وتوفير السلع المطلوبة خلال تلك الفترة مثل الأسماك الطازجة والمملحة والمدخنة والبيض واللحوم، وكذلك المتابعة والإشراف المستمر على المخابز خلال فترة العيد للتأكد من توافر الخبز المدعم للمواطنين وإنتاج المخابز لكامل طاقتها من حصص الدقيق، ومديرية الطب البيطري، بتكثيف حملات التفتيش على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة ومجازر الدواجن ومحلات الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة بجميع أنواعها.