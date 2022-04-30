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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /695047/أبطال-مسلسل-راجعين-يا-هوى-في-ضيافة-لميس-الحديدي-بهذا-الموعد

تستضيف الإعلامية لميس الحديدي أبطال وصناع مسلسل “راجعين يا هوى” في برنامجها “كلمة أخيرة” الذي يذاع عبر شاشة ON الفضائية.

دوت الخليج يكشف تفاصيل حلقة صناع وأبطال مسلسل راجعين يا هوى مع لميس الحديدي

أبطال مسلسل راجعين يا هوى ولميس الحديدي

يحل أبطال وصناع مسلسل راجعين يا هوى ضيوف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها “كلمة أخيرة” ثاني أيام العيد في حلقة خاصة.

ويضم مسلسل راجعين يا هوى في بطولته مجموعة من النجوم مثل خالد النبوي، أنوشكا، وفاء عامر، نور، هنا شيحة، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، مصطفى درويش، إسلام جمال، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، شريف حافظ، أية سماحة، عمرو مهدى، نور النبوي، سلوى محمد على، تميم عبده، جلا هشام.

يشار أن العمل قصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة.

برنامج كلمة أخيرة في عيد الفطر

وتدور أحداث مسلسل راجعين يا هوى الذي يذاع عبر شاشة قناة dmc الفضائية حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعد خسارة تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى وهي لم شمل العائلة من جديد.

ومن المقرر أن تستضيف الإعلامية لميس الحديدي في برنامجها كلمة أخيرة، أبطال مسلسل الكبير أوي 6 في ثالث أيام العيد ببرنامجها عبر شاشة قناة on الفضائية في السهرة.

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ويضم مسلسل الكبير أوي 6 في بطولته عدد من النجوم مثل أحمد مكي، حسن القناوي، علاء زينهم، مصطفى غريب، حسين أبو حجاج وهشام إسماعيل، رحمة أحمد، محمد سلام، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، بيومي فؤاد، وآخرين بجانب مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم ماجد الكدواني، سليمان عيد، حمدي الميرغني، نرمين الفقي، وسما إبراهيم وأسماء جلال والتأليف لـ مصطفى صقر، والإخراج لـ أحمد الجندي.

بينما يعد أبطال مسلسل أحلام سعيدة ضيوف اليوم الأول لعيد الفطر وهم يسرا ومي كساب وشيماء سيف وغادة عادل.