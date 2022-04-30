المحافظات طوارئ فى العيد (إنفوجراف)

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جدة - نرمين السيد - وأكد الوزير ضرورة الاطمئنان على توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية فى الأسواق للمواطنين وجهود ضبط الأسعار واستمرار الرقابة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات وباقي المديريات الخدمية المعنية، وتكثيف الحملات المشتركة للإدارات المعنية على المواقف والساحات لعدم استغلال المواطنين الراغبين في السفر قبل العيد والتأكيد على التزام السائقين بتعريفة الركوب.
ووجه شعراوى الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة بمتابعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات لرفع المخلفات والقمامة المتولدة بصورة يومية والتخلص الآمن منها للحفاظ على نظافة الشوارع خاصة خلال أيام عيد الفطر.
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