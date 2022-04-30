زيادة معدل التطعيم ضد فيروس كورونا فى مصر (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - وأعلنت وزارة الصحة، أنه تم صرف 81.384.156 جرعة للمواطنين والمقيمين على أرض مصر. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن الجهود التى قامت بها وزارة الصحة والسكان فى الأشهر الماضية أدت لزيادة معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا فى مصر من خلال التوسع فى أماكن التطعيمات وتنفيذ حملة للتطعيمات بالمنازل "طرق الأبواب" مما كان له دور كبير فى استقرار الوضع الوبائى والصحى فى مصر.

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