«القسطرة طوق نجاة».. إنقاذ حياة 420 مريضا فى شهر

جدة - نرمين السيد - تواصل المستشفيات والمعاهد التعليمية تقديم أروع الأمثلة فى استمرارية تطبيق رسالة الطب السامية ودورها فى إنقاذ حياة المصريين، بإنقاذ حياة 420 من المرضى المصابين بأمراض الشرايين التاجية والجلطات بوحدات الهيئة.







وقال الدكتور محمد فوزى السودة، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إن الهيئة نجحت بامتياز كعادتها عند خوض التحديات الجديدة التى تبرز دورها الطبى والإنسانى الريادى فى إنقاذ حياة المرضى كحق أصيل لهم فى الحصول على خدمة طبية وصحية متميزة، وبمعايير عالمية تمثل دور الهيئة فى تطبيق مفاهيم الجودة الطبية الشاملة، وفى هذا الإطار نجحت الهيئة فى إنقاذ حياة 420 مريضا من المصابين بأمراض الشرايين التاجية الحادة والجلطات عن طريق فرق قسطرة الطوارئ بوحدات الهيئة المنتشرة بمختلف محافظات مصر وذلك منذ انطلاق حملة "القسطرة، طوق نجاة" والتى دشنتها الهيئة بتاريخ 20 مارس الماضى.

وأفاد الدكتور وائل الدرندلى، نائب رئيس الهيئة للشؤون الفنية، بأن الهيئة تستهدف الوصول إلى النسب العالمية فى استخدام تقنيات القسطرة التداخلية الحديثة، والتى تمثل 90% من حالات الجلطات، عوضا عن استخدام مذيبات الجلطة، بدلا من النسب الحالية التى تتراوح بين 50 إلى 60%، ولذلك توسعت الهيئة فى تطوير وإنشاء فرق قسطرة الطوارئ بمختلف وحداتها لتغطية أكبر عدد ممكن من محافظات الجمهورية، حيث تعمل فرق قسطرة الطوارئ بالمعهد القومى للقلب بالقاهرة وكذلك بالمستشفيات التعليمية التابعه للهيئة وهى مستشفيات المطرية وأحمد ماهر، بمحافظة القاهرة، ومستشفى بنها بمحافظة القليوبية، ومستشفى شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، ومستشفى دمنهور بمحافظة البحيرة، ومستشفى الأحرار بمحافظة الشرقية، ومستشفى سوهاج، بمحافظة سوهاج، ومستشفى قفط بمحافظة قنا.

وأضاف الدكتورأحمد حسنين، استشارى أمراض القلب بمعهد القلب القومى، أن معهد القلب أول من ساهم فى هذه التقنية المتطورة وذلك انطلاقا من الرؤية الثاقبة للدكتور محمد فوزى، رئيس الهيئة، بربط مستشفيات الهيئة بمعهد القلب حتى يمكن الوصول بنسب إنقاذ حياة المرضى إلى النسب العالمية بجميع مستشفيات الهيئة، وحتى يتم تقديم أفضل خدمة طبية للمريض بمستشفيات الهيئة.

وأكد الدكتور حسنين على أن وفيات أمراض القلب تعد السبب الأول للوفاة على مستوى العالم، حيث من المعروف أن أمراض الشريان التاجى تصيب نسبة كبيرة من المرضى ذوى عوامل الخطورة مثل المدخنين ومرضى ارتفاع ضغط الدم ومرضى السكرى ومرضى اعتلال الدهون، منوها بأن مرض الشريان التاجى ينقسم إلى مرض مزمن ومرض حاد مثل جلطة الشريان التاجى وهنا يمثل عنصر الوقت عامل مهم جدا للحفاظ على الحياة، حيث يعد استخدام القسطرة التداخلية فى الساعات الأولى بمثابة طوق النجاة للمريض، وهى العنصر الأهم فى الحفاظ على عضلة القلب وعودة المريض لحياته الطبيعية.