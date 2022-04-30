وشدد محافظ القاهرة، فى بيان اليوم، على رؤساء الأحياء باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون والتصدى بكل قوة وبمنتهى الحزم لهؤلاء المخالفين وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم مع القيام بجولات ميدانية مستمرة لرصد أى مخالفات وإزالتها على الفور، مؤكدًا أنه سيتم محاسبة المقصرين فى القيام بأعمال المتابعة.
وحذر المحافظ من تسول له نفسه القيام بأى محاولة لمخالفة قانون البناء متوهمًا غياب الرقابة أثناء إجازة العيد أن محاولته ستقابل بمنتهى الشدة والحسم وسيعرض نفسه للمسائلة القانونية على الفور، مؤكدًا أنه لا استثناءات فى تطبيق القانون.
وأشار عبد العال إلى أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أى محاولة للبناء المخالف على رقمى الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة 15496، و114 على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ القاهرة: التصدى لأى محاولة بناء مخالف خلال إجازة عيد الفطر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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