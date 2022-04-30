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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695057/نقيب-الأشراف-يهنئ-الرئيس-السيسي-والشعب-المصري-بحلول-عيد-الفطر-المبارك

دوت الخليج

وقال نقيب الأشراف، إن يوم العيد يمثل وسطية الدين؛ ففيه بهجة للنفس مع صفاء العقيدة، وإيمان للقلب، داعيًا إلى التعاون والاتحاد، ونبذ التنازع والخلاف والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها، حتى تنال الأمة الإسلامية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يتقبل منا ما قدمنا من عمل وعبادة خلال شهر رمضان الفضيل، وأن يوفق الجميع إلى العمل على رفعة البلاد وتقدمها وازدهارها.

نقيب الأشراف يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بحلول عيد الفطر المبارك

وقال نقيب الأشراف:"أدعُ أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات، وأن يديم نعمتي الأمن والأمان على مصر وشعبها، وأن يحفظها وقادتها وجيشها ورجال أمنها من كل مكروه وسوء، وأن يحفظ وطننا من كيد الكائدين، لاستكمال مسيرة التقدم والرخاء، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع".