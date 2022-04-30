«سياحة النواب» تهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال..نورا علي : العمال أهم أعمدة جمهوريتنا الجديدة

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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695055/سياحة-النواب-تهنئ-الرئيس-السيسي-بعيد-العمالنورا-علي--العمال-أهم-أعمدة-جمهوريتنا-الجديدة

تقدمت النائبة نورا علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي وشعب مصر العظيم بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

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وقالت نورا علي في برقية التهنئة: "يطيب لي أن أتقدم بتحية إجلال وعرفان لعمال مصر في عيدهم؛ والذي يرمز لكفاح وعطاء وبطولة عمالنا الأوفياء على مدار تاريخنا الممتد؛ حيث إنهم لم يبخلوا بحبة عرق واحدة في سبيل رفعة ونهضة وطنهم".

وأكدت نورا علي، أن العمال هم ثروة مصر الحقيقية، والمحرك الرئيسي نحو التنمية والنهوض والتقدم، وقاعدة الانطلاق نحو بناء حضارتنا الجديدة العريقة، وأهم أعمدة جمهوريتنا الجديدة؛ حيث إن ما تحقق من إنجازات لم يكن يتحقق لولا سواعدهم.

نورا علي : العمال أهم أعمدة جمهوريتنا الجديدة.. وعيدهم رمز للإخلاص والبطولة والكفاح

وثمنت رئيس لجنة السياحة، جهود الرئيس السيسي خلال السنوات الماضية في تعزيز وحماية حقوق العمال والنهوض بأوضاعهم المعيشية والمجتمعية؛ إيمانًا من القيادة السياسية بدورهم العظيم في بناء الوطن.

واختتمت نورا علي: "كل عام وعمال مصر بخير وسلام وأمن وأمان ورفعة وازدهار.. وكل عام وعمال مصر فخر وبركة وعزة وطننا العزيز".