غياب نجوم الفن عن جنازة عزت بدران (صور)

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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - وصل منذ قليل جثمان الفنان الراحل عزت بدران إلى مسجد الحصري في مدينة السادس من أكتوبر لتشييعه في صلاة جنازة عقب صلاة الظهر.

دوت الخليج يرصد لقطات من جنازة الفنان عزت بدران

جنازة الفنان عزت بدران

وشهدت جنازة الفنان عزت بدران غياب نجوم الفن عنها وتواجد أقارب وأصدقاء الفنان الراحل لتوديعه إلى مثواه الأخير بعد أن رحل عن عالمنا عقب صراع مع المرض.

وكان عمر بدران نجل الفنان الراحل عزت بدران أعلن خبر وفاة والده وكتب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلا: “إنا لله و إنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله تعالى والدى الفنان عزت بدران، اللهم بحق هذه الأيام الكريمة المباركة اجعله من الفائزين بالفردوس الأعلى”,

وأضاف: “وأكرمه بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا محيى يا مميت يا رب العالمين"، وتفاعل معه الجمهور والمتابعين وأصدقائه من خلال خاصية التعليقات التي تحولت إلى دفتر عزاء وحرصوا على نعي والده الراحل.

وفاة عزت بدران

جدير بالذكر أن الفنان عزت بدران كان خريج إدارة أعمال وحاسب آلى ودرس الفنون المسرحية، وشارك في عدد كبير من الأعمال الفنية حيث تخطى رصيده في الفن حوالي أكثر من 200 عمل.

ومن ضمن المسلسلات والأعمال الدرامية الهامة التي شارك بها كان مسلسل دموع في عيون وقحة عام 1980، ومسلسل آدم عام 2011، ومسلسل "لآخر نفس" للنجمة ياسمين عبد العزيز والنجم أحمد العوضي عام 2019، ومسلسل "قابيل" للفنان محمد فراج في العام نفسه أيضًا.

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ويعد مسلسل لآخر نفس للفنانة ياسمين عبد العزيز آخر أعماله التي شارك بها في الدراما وضم العمل في بطولته مجموعة من النجوم مثل فتحي عبد الوهاب وأحمد صلاح حسني ونور محمود وأحمد العوضي وهند عبد الحليم وآخرين من النجوم.

ومن الفنانين الذين شاركوا في مسلسل قابيل بجانب محمد فراج هم محمد ممدوح وأمينة خليل وبسنت شوقي وآخرين وحقق العملين نجاحا كبيرًا ضمن الموسم الرمضاني وقت عرضهما.