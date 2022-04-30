القوى العاملة: تعيين 1206 منهم 14"قادرون باختلاف" بالدقهلية

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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695051/القوى-العاملة-تعيين-1206-منهم-14قادرون-باختلاف-بالدقهلية

أكد محمد سعفان، وزير القوي العاملة، علي قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية، بتعيين 1206 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 14 "قادرون باختلاف".

دوت الخليج

تعيين 1206 منهم 14"قادرون باختلاف" بالدقهلية

وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، ليصل الإجمالي لـ3977 شاباً منهم 39 "قادرون باختلاف"، بالإضافة إلي توفير 114 فرصة عمل .

وأوضح سعفان، أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 106 ألفاً و 620 جنيها رعاية إجتماعية لـ 944 عامل مسجل، و 25 ألفاً و838 جنيها لـ 58 عاملاً رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل 54 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم .

و من جانبه، قال أحمد القللي مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 1409 منشأة وتم القيام بـ 42 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 4 ندوات توعية ، بالإضافة إلى تلقى 220 شكوى عمالية تم إحالة 24 شكوى منهم للقضاء ، و 28 لجهات أخرى ، ومازالت 72 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

و قامت المديرية باستخراج 1501 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1501 عاملا على مهن مختلفة ، والانتهاء من 2 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني لـ 22 متدرباً ، فضلاً عن عقد دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 10 متدربات .

بينما مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 415 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .