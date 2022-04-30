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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695064/الجمل-يشارك-في-الاجتماع-ال٢٩-للمجلس-العالمي-للاتحاد-الدولي-لعمال-البناء-والأخشاب-BWI

دور العمال لا يتوقف عند قضاياهم.. ولهم حضور في مشكلات الصراعات والحروب والتغيرات المناخية

شارك عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، في فعاليات الاجتماع التاسع والعشرون للمجلس العالمي للاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب (BWI).

دوت الخليج

استعرض الاجتماع التحديات التي واجهت العاملين بقطاع التشييد والبناء خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها وباء كورونا، الذي كان له تأثير كبير على جميع العاملين.

وأكد عبد المنعم الجمل، أنه بالرغم من التحديات، إلا أن الاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب في أفريقيا والشرق الأوسط، نجح في تجاوزها بفضل آداء قياداته، وتواصلهم الدائم في مناقشة سبل مواجهة تلك الأزمات.

وأشار الجمل، إلى أنه كانت هناك توجيهات من الاتحاد لكافة النقابات للتواجد بين العمال والتواصل الدائم مع القواعد العمالية للتعامل مع المشكلات قبل تفاقمها وإيجاد الحلول اللازمة لها.

ووجه عبد المنعم الجمل، المشاركين في الاجتماع أهمية ألا يقتصر دورهم في حماية العمال والدفاع عنهم، بل يجب أن يكون لهم وجود في التفاعل مع كافة القضايا، وبينها أزمات الصراعات السياسية والحروب، وكذلك مشكلة التغيرات المناخية.

وشدد رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي لعمال البناء والأخشاب، على رفض كافة أشكال العنصرية وأعمال العنف التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وتقدم عبد المنعم الجمل، بالشكر لكافة القيادات النقابية العمالية في أفريقيا والشرق الأوسط، على ما يقومون به من جهود في خدمة العاملين بقطاع التشييد والبناء.