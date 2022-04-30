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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695060/القوى-العاملة-تعيين-1206-منهم-14-قادرون-باختلاف

استعرض وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا مقدم من مديرية القوي العاملة بمحافظة الدقهلية، يشيرا إلي أن المديرية قامت بتعيين 1206 شاباً من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهل بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم 14 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية والذين بلغوا 3977 شاباً منهم 39 "قادرون باختلاف" ، فضلاً عن توفير 114 فرصة عمل.

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وأوضح الوزير أن المديرية قامت بصرف منح رعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بواقع 106 ألفاً و 620 جنيها رعاية إجتماعية لـ 944 عامل مسجل، و 25 ألفاً و838 جنيها لـ 58 عاملاً رعاية صحية ، فضلاً عن تسجيل 54 عاملا جديداً للمنظومة واستصدار كارنيهات لهم.

وقال أحمد القللي مدير المديرية -في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال شهر مارس الماضي- إن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات فى مجال التفتيش العمالي على 1409 منشأة وتم القيام بـ 42 حملة نهارية تفتيش شامل من خلال مفتشى العمل، وعقد 4 ندوات توعية ، بالإضافة إلى تلقى 220 شكوى عمالية تم إحالة 24 شكوى منهم للقضاء ، و 28 لجهات أخرى ، ومازالت 72 شكوى منها تحت البحث والدراسة.

القوى العاملة: تعيين 1206 منهم 14 "قادرون باختلاف"

كما قامت المديرية باستخراج 1501 شهادة قياس مستوى المهارة، وكارنيه مزاولة الحرفة لـ 1501 عاملا على مهن مختلفة ، والانتهاء من 2 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهني لـ 22 متدرباً ، فضلاً عن عقد دورة تدريبية بوحدة التدريب المتنقلة استفاد منها 10 متدربات.

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، تابعت المديرية التفتيش على 415 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.