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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 12:49 مساءً - محمد السيد - /695046/عدم-التعرض-للشمس-أوقات-الظهيرة-الأرصاد-الجوية-تكشف-عن-حالة-الطقس-أيام-العيد

تحدثت منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الجو والطقس المتوقعة اليوم السبت في ظل ارتفاع درجات الحرارة المتباينة بشكل كبير مقارنة بالايام السابقة.

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جاء ذلك خلال مادخلة هاتفية عبر برنامج صباح الخير لمصر، المذاع على قناة الاولى المصرية، منوهة اننا سوف نشهد نشهد انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وذلك بنسبة 3 درجات لتصل الى 33 درجة مئوية، خلال هذه الاونة.

عدم التعرض للشمس أوقات الظهيرة.. الارصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس أيام العيد

واكملت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، ان الطقس سوف يكون حار خلال هذه الايام حيث يكون خلال فترات النهار حار على القاهرة ومعتدل على السواحل الشمالية، فيما تشتد درجات الحرارة بمناطق جنوب وشمال الصعيد .

ونوهت عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه مع غياب سطوع أشعة الشمس وقدوم الليل، سوف يكون هناك انخفاض بدرجات الحرارة بشكل كبير .

درجات الحرارة خلال فترات الليل على القاهرة الكبرى

وتوقعت منار غانم عضو المركز الإعلامى بهيئة الأرصاد الجوية، ان تكون العظمى 18 درجة مئوية على القاهرة خلال فترات الليل ، فيما تكون الجرارة معتدلة .

وتابعت ان غدا الاحد سوف يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة ثم تعود الى 33 درجة مئوية مرة أخرى خلال ايام العيد، منوهة انه يجب ان نتجنب التعرض لدرجات الحرارة اوقات الظهيرة .

عدم وجود شبورة مائية

واكملت منار غانم ان الشبورة المائية لن تؤثر على حركات المرور لانها سوف تكون خفيفة، ولكن سوف يكون هناك نشاط للاتربة بداية من ثاني ايام العيد.