سفير مصر بسراييفو يتابع آخر ترتيبات إطلاق رحلات الطيران إلى الغردقة

جدة - نرمين السيد - وذلك من أجل الوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بإطلاق رحلات الطيران المباشر التابعة لشركة AirCairo من سراييفو إلى الغردقة اعتبارا من يوم 6 مايو 2022.

واستعرض السفير ياسر سرور خلال اللقاء الأمور المرتبطة بتأشيرات دخول السائحين الأراضى المصرية، والتسهيلات التى قدمتها الدولة المصرية فى هذا الشأن، والإجراءات التى تنفذها السفارة المصرية فى سراييفو بالتنسيق مع شركات السياحة المختلفة فى البوسنة والهرسك لتسهيل الرحلات المشار إليها، وتشجيع المواطنين البوسنيين على زيارة المقاصد السياحية المختلفة فى مصر والاستمتاع بالطبيعة الخلابة التى تتميز بها تلك المقاصد.

كما تناول السفير المصرى الخطوات التى تتخذها وزارة السياحة المصرية، وهيئة تنشيط السياحة المصرية، وشركة AirCairo من أجل ضمان توفير كافة سبل الراحة للسائحين القادمين إلى مصر.

الجدير بالذكر أن هذه هى المرة الأولى التى تطلق فيها شركة الطيران AirCairo رحلات مباشرة على مدار العام من مطار سراييفو الدولى إلى مطار الغردقة.

وقد أعرب المسؤولون فى المطار عن سعادتهم بهذه الخطوة والتى تعزز من العلاقات بين الشعبين الصديقين، مقترحين أن يتم النظر خلال العام القادم بإطلاق رحلات من سراييفو إلى القاهرة.