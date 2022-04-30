بروتوكول تعاون بين التضامن وهانديكاب انترناشيونال لتحديث نظام التأهيل

جدة - نرمين السيد - وذلك بهدف تحديث نظام التأهيل فى مصر لكى يتوائم مع المعايير الدولية كى يتمكن الأشخاص ذوى الإعاقة من الوصول إلى خدمات ذات جودة عالية وميسرة وبأسعار مناسبة، بالإضافة إلى ضمان إدراجهم فى خطة التنمية المستدامة 2030.

وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعى الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلى والسيدة كارولين دوبير مدير مكتب هانديكاب إنترناشيونال مصر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن منظمة هانديكاب انترناشيونال تأسست منذ ما يزيد على 40 عامًا، وحصلت عقب نشأتها بـ15 عامًا على جائزة نوبل، حيث إن هذه المنظمة تتمتع بجودة وكفاءة عالية وتعاونها مع وزارة التضامن الاجتماعى سيعود بالنفع والفائدة على الجانبين، خاصة أنها تعمل على برامج مختلفة لتعزيز حصول الأشخاص ذوى الإعاقة والفئات الضعيفة على الخدمات الشاملة.

وأضافت القباج أن الدولة تنتهج نهجًا لكفالة حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، كما أن خدمات التأهيل تحتل أهمية خاصة لدى وزارة التضامن الاجتماعى، والتعاون مع الشركاء الدوليين يساعد على تطوير وتعزيز قدرات مكاتب ومراكز التأهيل على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن جانبها أعربت كارولين دوبير مدير مكتب هانديكاب إنترناشيونال مصر عن شكرها وامتنانها لوزيرة التضامن الاجتماعى على إعطائهم الفرصة والتعاون فى إطار الجهود التى تقدمها الوزارة.

وأضافت كارولين أن الأشخاص ذوى الإعاقة يواجهون الكثير من التحديات والعقبات على مستوى العالم، وجميع الشركاء المعنيين عليهم ألا يدخروا جهدًا لإزالة تلك الحواجز والعقبات من أجل دمجهم فى المجتمع، مشيرة إلى أن دعم مراكز التأهيل فى مصر خطوة جيدة لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة، مشيدة بتوقيع البروتوكول مع وزارة التضامن الاجتماعى، معلنة دعم المنظمة لكافة الجهود لجعل مصر نموذجًا يحتذى به فى دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.

ويستهدف هذا البروتوكول تقديم الدعم الفنى لوزارة التضامن الاجتماعى فى رفع كفاءة خدمات التأهيل التى تشرف عليها الوزارة والتى من بينها مراكز التأهيل الاجتماعى ومكاتب التأهيل، حيث تعد مكاتب التأهيل منصات أولية للأشخاص ذوى الاعاقة حيث يحصلون من خلالها على الخدمات اللازمة ومنها كارت الخدمات المتكاملة بالإضافة إلى مراكز التأهيل الاجتماعى والتى تضم مجموعة خدمات متنوعة تستهدف تعزيز دمج الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة انتاجهم.

واتفق الطرفان بناء على هذا البروتوكول على تعزيز قدرات عدد 60 من العاملين بمراكز التأهيل الاجتماعى من خلال التدريب على الموضوعات الإدارية والتقنية اللازمة.

ويعد هذا البروتوكول امتدادا لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وكفالة الحقوق المتكاملة والعادلة استناداً على قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية من توفير الدعم والمساندة اللازمة للأشخاص ذوى الإعاقة لتسهيل حياتهم ومشاركتهم ودمجهم فى المجتمع.