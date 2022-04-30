رئيس الشيوخ يهنئ السيسى بعيد الفطر المبارك

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس الشيوخ فى رسالته: "يسعدنى ويشرفنى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن أتقدم لفخامتكم بأسمى آيات الاحترام والتقدير وأخلص التهانى وصادق التبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيا الله أن يعيده على فخامتكم وعلى الوطن الغالى وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات".

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