القوى العاملة: تسوية معاش أسرتين كان عائليهما يعملان بإيطاليا

جدة - نرمين السيد - أصدر محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطنة "إ.ف.ع" من محافظة القليوبية عن زوجها المتوفى.





وطالب الوزير بمعرفة إذا كانت تستحق معاشا من عدمه، حيث إن زوجها سبق له العمل فى إيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لهيئة التأمينات والمعاشات الإيطالية "الأنبس".

وقال هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى لوزارة القوى العاملة، فى بيان اليوم السبت، إن الملحق العمالى بميلانو الدكتور محمود حمزاوى، رئيس مكتب التمثيل العمالى، تحرك على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطنة المذكورة لمعاش زوجها أو التعويض دفعة واحدة.

وأضاف أنه بالبحث بملف المواطن اتضح أنه كان ملتزما بسداد الأقساط التأمينية ويستحق معاش شيخوخة، حيث كان يعمل بإيطاليا، وتم تحويل المعاش على حسابها البنكى، كما قام الملحق العمالى بتسوية المستحقات التأمينية للمواطنة "ح.ع.س" من محافظة القاهرة عن زوجها المتوفى السابق عمله بإيطاليا، وتم تحويل هذه المستحقات على حسابها البنكى بمصر.