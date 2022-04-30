التنظيم والإدارة يوافق على تنفيذ قرارات تكليف 70 كادر طبى بالدقهلية

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للجهاز اليوم أن الموافقة شملت تكليف 46 أخصائى علاج طبيعى ثالث، و 12 أخصائى طب أسنان ثالث إلى جانب 12 أخصائى تمريض بالدرجة الثالثة.

يذكر أن التكليف يشمل خريجى كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التى تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل فى الحكومة أو فى وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها فى القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت فى موضوع التكليف فى مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.