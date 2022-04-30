المشاط تلتقى مستشار المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمُناخ

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، ديفيد ثورن، مستشار المبعوث الرئاسى الأمريكى الخاص للمُناخ "جون كيرى"، لمناقشة تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.





كما شهد اللقاء بحث الفرص الاستثمارية الواعدة فى الاقتصاد المصرى، وخصوصا فى مجال الطاقة المتجددة، مع قرار رئيس الجمهورية بزيادة حجم الطاقة الناتجة عن المصادر المتجددة لتصل إلى تغطية 42% من احتياجات الدولة، مع حلول عام 2035.

كما تمت الإشارة إلى كيفية الاستفادة من زيارة وفد الغرفة التجارية الأمريكية بمصر ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى التباحث حول فرص التعاون المشتركة بين مصر والجانب الأمريكى للإعداد لبرنامج يزيد التعاون بين البلدين فى مجال العمل المناخى، ويساهم فى الجهود المبذولة فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ COP 27، وذلك فى ضوء تكوين مجموعة عمل مشتركة خاصة بالمناخ مصرية-أمريكية.

وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولى، فى اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لعام 2022، والتى تُعقد بمشاركة فعلية لأول مرة من قادة العالم والمؤسسات الدولية بعد انعقادها افتراضيًا لعامى 2020 و2021 بسبب ظروف الإغلاق التى فُرضت بسبب جائحة كورونا.