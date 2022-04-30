إلغاء إجازات القيادات التنفيذية بالقليوبية فى العيد

جدة - نرمين السيد - كما وجه بتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومى من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وأماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع حالة الطوارئ بمختلف المديريات والمواقع الخدمية على مدار أيام العيد مع تشكيل غرف عمليات لمتابعة الأداء وسير العمل على مستوى كل المراكز والوحدات المحلية وإيجاد الحلول الفورية لأى مشكلات أو عقبات تعيق سير العمل بها وتلبية كل مطالب المواطنين.

كما كلف المحافظ مسؤولى التموين بالمتابعة اليومية لضبط الأسواق ومواجهة الغلاء فى الأسعار من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وبكميات كبيرة بمختلف المجمعات الاستهلاكية والمعارض الثابتة والمتحركة، مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطن القليوبى.

كما وجه مسؤولى الصحة برفع حالة الطوارئ داخل جميع المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين فيها، لاستقبال كل الحالات المرضية المفاجئة، علاوة على ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة، فضلاً عن تكثيف حملات الرقابة على الأغذية بمختلف المراكز والمدن والتجمعات والحدائق العامة.

وفى سياق متصل، شدد المحافظ على رؤساء شركتى المياه والصرف الصحى والكهرباء بضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى بمختلف الإدارات التابعة بدائرة المحافظة لاستقبال كل البلاغات والشكاوى على مدار الـ24 ساعة وسرعة إيجاد الحلول الفورية لها، مع ضرورة تجهيز لجان وفرق للصيانة والطوارئ للقيام بالمرور على كل شبكات الكهرباء ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى لفحصها وإجراء عمليات الصيانة الدورية اللازمة لها والتعامل السريع مع أى حالات طارئة لضمان عملها بالكفاءة المطلوبة.

كما كلف المحافظ مرور القليوبية بتكثيف الحملات والرقابة المرورية بمختلف الشوارع والطرق وخصوصا الشوارع والطرق العامة والرئيسية من أجل تحقيق السيولة المرورية المطلوبة والانضباط فى الشارع مع إحكام السيطرة على مواقف نقل الركاب وتنظيم مرور السيارات ومختلف المركبات لمنع الازدحام والتكدس والاختناقات المرورية.

وكلف المحافظ بتجهيز الحدائق العامة لفتحها أمام الجمهور، مع تشكيل غرفة عمليات لمتابعة الحالة أولا بأول ومراجعة منظومة النظافة ورفع القمامة يومياً من الحدائق العامة وأماكن التجمعات ومتابعة المعديات النيلية واللنشات والمراكب الشراعية فى النيل.

وقرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة خلال عطلة عيد الفطر المبارك وتفعيل غرف الأزمات الفرعية بالمراكز والربط المباشر بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين، وتتلقى الغرفة بلاغات غرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات على مدار 24 ساعة خلال عطلة العيد والتنسيق مع المسؤولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى أمور قد تحدث.

وشدد الهجان على رؤساء المدن والأحياء بالمتابعة الدقيقة خلال إجازة عيد الفطر لمنظومة المتغيرات المكانية ورصد أى متغيرات بناء تحدث بالمخالفة على الأراضى الزراعية والإزالة الفورية حيالها، مكلفاً بتشكيل لجنة تضم فى عضويتها نائب رئيس المدينة للقرى ورئيس الوحدة القروية وممثل من حماية الأراضى الزراعية، و2 موظفين من منظومة المتغيرات المكانية لمتابعة آليات المنظومة واتخاذ إجراءات فورية حيال المخالفين على أن تبدأ عملها فوراً، وكذا التنسيق الكامل مع مديرى الإدارات الزراعية لإعداد تقرير يومى بآخر مستجدات موقف المتغيرات بكل وحدة محلية، وجدول تناوب عمل برئاسة نائب رئيس المدينة لرصد موقف المتغيرات والتعديات أولا بأول.

كما أصدر محافظ القليوبية توجيهاً عاماً بإلغاء كل الإجازات والراحات لكل القيادات التنفيذية بنطاق المحافظة، ووجه وكيل وزارة الزراعة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية بتنفيذ الإزالات الفورية فى المهد وعدم انتظار السير فى الإجراءات الروتينية وتحرير محاضر تبوير فوراً أثناء بدء تشوين مواد البناء.