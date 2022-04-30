قرارات جديدة من الأوقاف بشأن صلاة العيد (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - إضافة إلى إقامتها بجميع المساجد الكبرى والجامعة وفتح جميع مصليات السيدات بالمساجد الكبرى التى تقام بها صلاة العيد، مع السماح باصطحاب الأطفال لإدخال البهجة عليهم. وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أنه تم التوجيه بفتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل، مع تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة الإعداد لصلاة عيد الفطر المبارك.

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