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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695045/مستقبل-وطن-يكرم-حفظة-القرآن-بالسادس-من-أكتوبر

قامت أمانة حزب مستقبل وطن بالسادس من أكتوبر بتكريم الفائزين في مسابقة “حفظ القرآن الكريم” ، وذلك تأكيدًا للدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الأمين العام النائب الأول لرئيس الحزب، وتحت إشراف النائب عادل ناصر أمين الحزب بمحافظة الجيزة والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية للحزب أمين تنظيم المحافظة.

دوت الخليج

مستقبل وطن يكرم حفظة القرآن بالسادس من أكتوبر

برعاية المهندس إيهاب الهادى أمين حزب مستقبل وطن بالسادس من أكتوبر، انتهت فعاليات مسابقة حفظ القران الكريم الرمضانية التي نظمتها الأمانة وسط أجواء رمضانية ممتعة، واقيمت هذه المسابقة في وحدة قسم ثالث أكتوبر بقيادة المستشار محمد نوار أمين الوحدة وراعي المسابقة بالتعاون مع مؤسسة الأنوار الخيرية، وبحضور أمين تنظيم الحزب بالسادس من أكتوبر الدكتور عمر قاسم والأمين المساعد لأمانة أكتوبر المهندس أيمن موسي ولفيف من قيادات الحزب بأمانة السادس من أكتوبر.

ويأتي ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن ، لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية فى مختلف المجالات