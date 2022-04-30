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القاهرة في السبت 30 أبريل 2022 11:43 صباحاً - محمد السيد - /695041/موعد-مباراة-الزمالك-ضد-إيسترن-كومباني-فى-الدوري-المصري

يستعد نادي الزمالك لمباراته غداً الأحد، ضد نظيره إيسترن كومباني، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ترتيب الزمالك فى الدوري

يحتل نادي الزمالك صدارة الدوري برصيد 38 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد المصري البورسعيدي عند 19 نقطة بالمركز التاسع.

مواعيد مباريات الزمالك

جولة الـ18 الزمالك وإنبي يوم الثلاثاء 10 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ19 الزمالك وطلائع الجيش يوم الثلاثاء 17 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ20 الأهلي والزمالك يوم 19 يونيو القادم باستاد السلام.

الجولة الـ21 الزمالك والإسماعيلي يوم السبت 28 مايو باستاد القاهرة في التاسعة مساء.

الجولة الـ22 البنك الأهلي والزمالك يوم الأربعاء 22 يونيو باستاد المقاولون العرب في السابعة مساء.

الجولة الـ23 الزمالك وسيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء 28 يونيو باستاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء.

وحقق فريق الزمالك التعادل أمام فاركو في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الجولة الـ14 لمسابقة الدوري المصري.

تشكيل الزمالك ضد فاركو في الدوري

ويضم التشكيل كل من: حراسة المرمى: محمد أبوجبل خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود علاء - محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي خط الوسط: طارق حامد – إسلام جابر - يوسف إبراهيم "أوباما" - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله خط الهجوم: عمر السعيد ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحازم إمام ومحمد أشرف " روقا" وإمام عاشور ومحمود عبد الرازق"شيكابالا" وأيمن حفني وسيف الدين الجزيري.